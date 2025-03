Thesocialpost.it - Foggia, incidente sulla tangenziale: è morto il ristoratore Giuseppe Sabatino

Leggi su Thesocialpost.it

Uno scontro violento tra quattro veicoli ha avuto conseguenze drammatiche, portando alla morte didi 63 anni. L’è avvenuto nel pomeriggio del 5 marzo lungo la673, nei pressi dello svincolo per Castelluccio dei Sauri.era stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo il ricovero. Altre tre persone sono rimaste ferite nello scontro, ma al momento non sono state fornite informazioni precise sulle loro condizioni.Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’. Dai primi rilievi, sembrerebbe trattarsi di un impatto frontale che ha provocato il ribaltamento dei veicoli coinvolti.