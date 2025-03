Ilfattoquotidiano.it - Foggia, accoltellato dalla moglie durante una lite in casa: muore 30enne a San severo

Mario La Pietra è morto in ospedale dopo essere statounain famiglia. L’episodio è avvenuto mercoledì 5 marzo nelladella vittima, situata nel centro cittadino di San, in provincia di. Secondo le prime informazioni, il giovane di appena 30 anni è stato colpito con un’arma da taglio nel corso di un acceso diverbio con la. La dinamica di quanto accaduto resta ancora da chiarire e sul caso stanno indagando i carabinieri.Dopo l’aggressione, La Pietra è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Masselli Mascia di San, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Le sue condizioni, però, erano già critiche: ilè deceduto poco dopo il ricovero. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza i fattiL'articolounaina Sanproviene da Il Fatto Quotidiano.