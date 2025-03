Foggia accoltella e uccide il marito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.50 Hato ildopo essere stata aggredita durante una lite a San Severo, in provincia di. E' il racconto che la donna ha fatto ai carabinieri. Mario La Pietra, 30 anni, è stato ferito con una coltellata all'addome ed è morto in ospedale. I militari indagano per ricostruire la dinamica dei fatti. Sembra che la donna non abbia riportato ferite né segni di una colluttazione.