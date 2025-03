Movieplayer.it - Flow, il film vincitore del Premio Oscar torna in oltre 150 sale italiane

Dopo aver trionfato agli ultimi Premi, la pellicola d'animazione prodotta in Lettonia tornerà nelle nostreper la gioia di tutti quegli spettatori che lo avevano mancato Dopo aver conquistato l'per il Migliord'animazione,- Un mondo da salvareal cinema da questo weekend in150, permettendo al pubblico di ritrovare sul grande schermo uno dei casi cinematografici dell'anno. "Sono davvero commosso dall'accoglienza calorosa che ha avuto il nostroe spero che aprirete le porte ai registi di animazione indipendenti di tutto il mondo", ha dichiarato il regista Gints Zilbalodis nel suo discorso di ringraziamento.ha infatti sconfitto a sorpresa i titoli prodotti da grandi major come Il robot selvaggio e Inside Out 2 e la sua impresa rappresenta .