Oasport.it - Flora Tabanelli: “Non escludo l’halfpipe. Importante allenarmi con mio fratello Miro. Ho una missione”

è intervenuta come ospite nel corso della quattordicesima puntata di Salotto Bianco, trasdi approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La stella emergente del freestyle azzurro è stata protagonista di una stagione sin qui strepitosa, in cui ha già vinto la Coppa del Mondo di big air e gli X Games, ma nelle prossime settimane potrà imporsi anche nella classifica generale di Coppa del Mondo (park&pipe) e andare a caccia delle medaglie in due specialità ai Mondiali.“Sono contentissima della stagione che ho fatto sin qui e di come ho sciato. Sicuramente penso sempre a migliorare, perché so di essere ancora alle basi di tutti i trick e ho molto da imparare. Come obiettivo mi pongo ogni giorno e ogni allenamento di migliorare su piccoli dettagli, che poi però fanno la differenza in gara.