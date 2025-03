Oasport.it - Flavio Cobolli sorpreso ed eliminato da Colton Smith a Indian Wells

conclude subito, inaspettatamente e anche con qualche problema fisico di troppo, il proprio cammino al Masters 1000 di2025. Per lui arriva una sconfitta dolorosa contro l’americano, proveniente dalle qualificazioni, attuale numero 261 del mondo e vittorioso per 3-6 6-2 6-2. L’ex Arizona, classe 2003, appare destinato a ritagliarsi un posto nel cuore degli appassionati a stelle e strisce per qualche giorno.L’inizio non è di quelli migliori per, che però riesce a reagire al break subito a 15 nel terzo gioco con il controbreak immediato alla terza chance che lo riporta sul 2-2. Successivamente, pur se un po’ rischia al servizio,ha problemi non di prim’ordine e sul 4-3 va fino allo 0-40. Due chance di 5-3 se ne vanno, la terza no, poi c’è il 6-3 che sembra indirizzare tutto verso i suoi lidi.