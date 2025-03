Fiumicino, un flash mob per la Giornata Internazionale della Donna

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 marzo 2025 – “Diritti, eguaglianza, autodeterminazione, pari opportunità, partecipazione. Sono i principi in cui crediamo e che rivendichiamo in una festosa occasione di condivisione al mercato del sabato, nella, l’8 marzo dalle 11.00” – a parlare è Femminile Universale, il collettivo spontaneo che lo scorso 8 marzo aveva tempestato le strade del territorio con biglietti colorati che rivendicavano diritti e dignità per tutte le donne e le bambine e che ritorna quest’anno con una nuova iniziativa.“Chiediamo a tutte e a tutti di prendere parola, di uscire dalle case e dai luoghi di lavoro, di incontrarci per conoscerci e riconoscerci in un’assemblea cittadina che dia spazio a #LeParolePerleDonne.L’occasione è quella deimob “senon legge più.