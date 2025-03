Romadailynews.it - Fiumicino: rubano oltre 4 mila euro di gioielli in centro commerciale, arrestati 2 uomini

Duesono statiper aver rubatodel valore dida unsulla Portuense a, in provincia di Roma. Sono stati incastrati grazie al “luccichio” di una busta argentata nella quale avevano nascosto il bottino. Gli agenti della polizia di Stato li hanno accusati di furto aggravato. Tutto è cominciato da una segnalazione al 112 riguardante due persone che stavano tentando invano di forzare un’auto parcheggiata vicino al, prima di allontanarsi velocemente. Una signora ha richiesto l’intervento della polizia, notando non solo i sospetti movimenti dei due, ma anche il bagliore della busta argentata che sembrava stracolma. Dopo i controlli, è emerso che i ladri si erano avvicinati agli espositori di una famosa griffe e avevano rubato alcunipreziosi, nascondendoli in una busta prima di allontanarsi tranquillamente verso l’uscita.