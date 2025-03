Fiumicino, ladri traditi dallo "scintillio" del bottino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 marzo 2025- Stavano provando a fuggire con un“scintillante” del valore di più di 4 mila euro quando sono stati fermati dagli agenti del Commissariato.Tutto è iniziato da una chiamata al 1 1 2 (NUE) che segnalava la presenza di due persone che avevano tentato di forzare invano un’autovettura in sosta nei pressi di un centro commerciale, per poi allontanarsi a passo spedito. A richiedere l’intervento della polizia una signora, la cui attenzione era stata catturata non solo dai loro movimenti sospetti, ma anche dal “luccichio” di una busta argentata e all’apparenza stracolma.Una “mania della lucentezza” che ha incastrato due cittadini cileni, che sono stati arrestati dalla Polizia di Stato subito dopo aver messo a segno il furto in un centro commerciale sulla portuense.