Ilnapolista.it - Fischiano i morti di cancro, e poi tornano a casa dai figli: gli stadi sono uno schifo (El Paìs)

“Sta diventando sempre più imbarazzante guardare dentro i grandidi calcio, indipendentemente da quante volte distogliamo lo sguardo o ci tappiamo le orecchie”, scrive Rafa Cabeleira sulparlando di un fenomeno generale a cui ormai siamo assuefatti tanto da non notarlo nemmeno più: la mancanza assoluta di decenza.“Martedì scorso, durante il minuto di silenzio organizzato dal Real Madrid per ricordare il defunto Javier Dorado, un folto gruppo di tifosi dell’Atletico ha colto l’occasione che cercava per attirare l’attenzione e ha iniziato a fischiare. Riuscite a immaginare la scena dopo? Uno di quei tifosi torna a. Soddisfatti nonostante la sconfitta, come il Cholo Simeone. Incontra suoo, ancora sveglio. Oppure sua madre, che gli ha preparato una frittata. E quando gli chiedono come è andata la partita, risponde: meraviglioso.