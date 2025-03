Lanazione.it - Firenze, Luca Calvani presenta il suo libro 'Cavoli & merende'

, 6 marzo 2025 -il suo' (Edt editore) avenerdì 7 marzo, alle ore 18.30 da Giunti Odeon, in piazza degli Strozzi, 2. L'autore dialoga con Eva Edili. Sessanta preparazioni facili, ma allo stesso tempo eleganti, accompagnate da consigli sui prodotti (è anche agricoltore e apicoltore), sullo stile della casa, sulla cura del giardino e dell'orto. Un casale in Toscana, le colline, l'orto, le arnie delle api, i campi: questa è la cornice in cui s'è trasferito anni fa l'attore, al debutto nel 2000 con Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek, oggi anche celebre volto televisivo, accanto a Csaba della Zorza in Cortesie per gli ospiti. Il suo casale Le Gusciane è un luogo di accoglienza e cucina, ed è proprio lui a preparare il cibo per i commensali.