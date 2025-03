Lanazione.it - Firenze, installato il neon Sex and Solitude sulla facciata di Palazzo Strozzi

, 6 marzo 2025 - Una scritta bianca, al, in corsivo, sul bugnato dellaesterna didiannuncia a dieci giorni dall'inaugurazione l'imminente mostra dell'artista britannica 'Sex and’, evento che i promotori stimano possa richiamare decine di migliaia di visitatori. La scritta è un'opera 'site specific' ed è il primo segno esterno visibile già ora ai passanti. Il direttore della FondazioneArturo Galansino l'ha voluta spiegare alla città come anteprima dell'evento (16 marzo-20 luglio 2025). In Italia «è la prima mostra di Tracey Emin tout court in un'istituzione - ha detto Arturo Galansino -. È un grande momento per noi, per l'arte contemporanea in Italia, perché è una delle più grandi artiste viventi, una voce fortissima fuori dalle regole, dalle convenzioni, una voce dirompente, di rottura, che parla a tutti attraverso il suo vissuto, il suo corpo, la malattia in questo caso, parla di aborti, di relazioni sessuali.