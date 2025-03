Lanazione.it - Firenze, in scena ‘Giù dal palcoscenico degli Dei’ al Teatro Niccolini

, 6 marzo 2025 – L’8 marzo alva indal, con Alessandro Becattini e Manfredi Burgio. Uno spettacolo contemporaneo che unisce sound art, light art, poesia eperformativo. Un dialogo tra l’uomo e la sua ombra, sospeso tra sogno e realtà, che trasporta il pubblico in un mondo di segni mistici ed emozioni primordiali. Regia di Marco Bartolini, testo poetico di Massimo Vezzosi, scenografie di Lorenzo Scelsi, musiche di Alessio Riccio, ideazione scenica Asha Komarovskaia. Due voci per questa piece teatrale scritta nella lingua della poesia: quella di un personaggio senza nome e quella della sua ombra-coscienza. Laè costituita da una stanza dalle pareti ricoperte di libri, con due grandi specchi che rimandano voci e immagini come una finzione di vita o una vita solo evocata, imprigionata dietro uno schermo rigido, intrapassabile.