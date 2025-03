Lanazione.it - Firenze, il fisico Paul J. Steinhardt ospite all’università per Unifi Chairs

, 6 marzo 2025 - Continuano anche nel 2025 gli incontri di, il ciclo di appuntamenti con premi Nobel, studiosi d’eccellenza e personalità di chiara fama inaugurato per il centenario dell’Università die realizzato grazie al contributo di Fondazione CR. Quartodisarà il professore di Fisica e Astrofisica dell’Università di PrincetonJ.. La sua ricerca riguarda la fisica delle particelle, l’astrofisica, la cosmologia, la fisica della materia condensata e la geoscienza. Insieme al direttore del Dipartimento di Scienze della Terra Luca Bindi, lo scienziato statunitense ha descritto il primo quasicristallo naturale, trovato in un piccolo campione di roccia conservato nel Museo di Storia Naturale dell’Ateneo fiorentino, e ha guidato una spedizione in Russia alla ricerca di materiali quasicristallini.