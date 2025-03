Lanazione.it - Firenze, gli Almamegretta in concerto al Viper Theatre

, 6 marzo 2025 - Aarrivano gliinal. Il 7 marzo prende il via il proprio dal capoluogo toscano il Sanacore Live Tour 30esimo Anniversario. Un disco rivoluzionario sospeso tra contaminazione e innovazione, un caposaldo della musica italiana alternativa premiato con la Targa Tenco come miglior album in dialetto. Parte venerdì 7 marzo daldiil tour deglidedicato ai 30 anni di “Sanacore”, secondo e iconico album della band e punto di riferimento per generazioni di musicisti. I biglietti (posto unico 36,80 euro) sono disponibili in prevendita su www.vivaticket.com. Info https://club.eu http://mc2live.it e www.lnfd.it. Uscito nel 1995, “Sanacore” univa sperimentazione e tradizione, elettronica ed echi acustici, reggae, dub e canzone popolare.