Firenze, doppio concerto degli Amici della Musica

, 6 marzo 2025 – Si apre un week end died emozioni. È quellodi, che sabato 8 alla Pergola vedrà sul palco il Belcea String Quartet, e domenica 9 l’ultimo appuntamento in Stagione con “Ritratti” dedicato alla compositrice Roberta Vacca . Sabato 8 marzo l’appuntamento è alle ore 16 al TeatroPergola, torna in Stagione il Belcea String Quartet. Quartetto d'archi dalle straordinarie doti tecniche ed interpretative, proporrà un programma con il Quartetto n. 1 in re minore, op. 7 di Schonberg e il Quartetto n. 14 in do diesis minore, op. 131 di Beethoven. Passione unita a precisione, espressività senza precedenti ed emozione pura sono gli elementi che caratterizzano i concerti del Belcea String Quartet. Con la violinista romena Corina Belcea, il secondo violino Suyeon Kang, di origine coreano-australiana, il violista polacco Krzysztof Chorzelski e il violoncellista francese Antoine Lederlin, quattro diverse provenienze artistiche si incontrano e si uniscono per creare un’eccellenza unica.