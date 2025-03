Lanazione.it - Firenze, cerimonia in Santa Croce per i 550 anni della nascita di Michelangelo

, 6 marzo 2025 – “Quella di oggi è una giornata all'insegnagratitudine per una figura straordinaria, di riconoscenza per quello cheha rappresentato e tuttora rappresenta nell'arte e nella cultura planetaria, partendo dae dall'Italia ma raggiungendo con la sua straordinaria fama tutto il mondo. La sua arte è tra noi, la sua personalità ancora è viva e ci ispira e ci guida così come guidò, a suo tempo, l'Accademia delle Arti del Disegno, fondata nel suo nome da Giorgio Vasari, che oggi lo riconosce con padre e maestro che ha lasciato la sua impronta nell'arte di tutti i tempi”. Così, questa mattina, Cristina Acidini, nel doppio ruolo di presidente dell’Opera die dell’Accademia delle Arti del Disegno, nel corsoche si è svolta nella basilica di, ai pieditomba monumentale di, in cui si è celebrato solennemente il 550esimoversariodell’artista.