Sport.quotidiano.net - Fiorentina, le pagelle: Terracciano, non è serata. Gosens l’anima della squadra

Firenze, 6 marzo 2025 – Ecco ledopo la sconfitta di Atene.4 - Non è tutta colpa sua, ma mandarlo in campo dopo 3 mesi è stato un azzardo che ha aperto unada incubo. Sorpreso dalla parabola di Swiderski, resta fermo sulle gambe. Errore marchiano sul gol di Maksimovic, non trattenendo il tiretto di Djuricic. Non è, punito dalla rasoiata di Tete. Si riprende un po’ disinnescando la conclusione di Ounahi. Ma sul tiro di Djuricic che finisce sul palo appare ancora incerto.Moreno 5 - Il var gli cancella l'urlo per il tap in vincente. E’ l’unico momento in cui non va in affanno. Per il resto perde spesso la misura e il tempo non solo delle chiusure. Dalla sua parte il Pana passa sovente.Comuzzo 5 - Ha Swiderski nel radar e non è unasemplice.