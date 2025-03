Unlimitednews.it - Fiorentina ko in Grecia, il Panathinaikos vince 3-2 nell’andata degli ottavi

ATENE () (ITALPRESS) – Atene si conferma ancora una volta una città poco fortunata per la. La squadra di Palladino, infatti, perde 3-2 l’andatadi Conference contro ildi Rui Vitoria. Al Olympic Athletic Center le marcature di Swiderski, Maksimovic e Tete regalano il successo alla squadra di casa: Beltran e Fagioli vanno, invece, in gol per la. Un ritorno amaro, dunque, per la viola nella capitale greca, a distanza di dieci mesi dalla finale persa contro l’Olympiakos. Un secondo tempo insufficiente e tanti errori individuali condannano gli ospiti al ko. Il Pana si conferma una squadra qualitativamente discreta ma “ballerina” in fase difensiva. I tanti infortuni nel reparto arretrato complicano ancor di più la situazione dei greci con Ingason, unico centrale di ruolo a disposizione.