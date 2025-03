Calciomercato.it - Fiorentina ko in Grecia: Beltran e Fagioli non bastano

Ecco come è andata la partita di andata degli ottavi di finale di Conference League tra la squadra viola e quella grecako innon(LaPresse) – Calciomercato.itPartita ricca di emozioni all’Olympic Stadium di Atene tra il Patanathinaikos e ladi Raffaele Palladino. Un match, quello valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Conference League, davvero ricco di gol.Sono state ben quattro, infatti, le reti messe a segno nel corso del primo tempo. I viola dopo solamente diciannove minuti, erano già sotto per i centri di Swiderski e Maksimovic. A cavallo tra il ventesimo e il ventitreesimo, però, la squadra italiana ha pareggiato i conti grazie ae alla prima gioia di. La, che ha ritrovato Moise Kean dall’inizio, ha così chiuso la prima frazione di gioco in parità.