Sport.quotidiano.net - Fiorentina contro il Panathinaikos: Conference League, diretta dell’andata degli ottavi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Atene, 6 marzo 2025 – Laaffronta ilnella prima delle due garedi. Comincia dunque la fase eliminatoria del torneo. Per la squadra di Palladino un banco di prova importante, in quello che è un nuovo assalto al trofeo che ha sfiorato per due anni consecutivi. Giovedì 13 marzo alle 21 il ritorno al Franchi. Segui laqui sotto.