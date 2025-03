Tvplay.it - Fiorentina, che delusione in Grecia: vince il Panathinaikos

Lain trasferta ad Atene affronta ilper l’andata degli ottavi di finale di Conference League: la cronaca del match europeo.Fischio d’inizio alle 18:45 per. Indi scena la prima delle due gare che decideranno quale formazione fra quella locale e la Viola otterrà il pass ai quarti di finale di Conference League. In vista degli impegni (anche) di campionato e a causa di alcuni infortuni, Raffaele Palladino ha apportato dei cambi alla formazione solita, mentre la squadra di Atene conta fra le fila alcuni volti noti al calcio italiano come il portiere Dragowski, ma anche Djuricic e Swiderski., cheinil(ANSA) – tvplay Il tecnico Rui Vitoria ha schierato ilcon il 4-3-2-1 di cui Dragowski in porta e Kotsiras, Arao, Ingason e Mladenovic in qualità dei quattro di difesa.