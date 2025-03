Sport.quotidiano.net - Fiorentina, assalto al Panathinaikos: è la notte dei guerrieri, servono coraggio e idee

Atene, 6 marzo 2025 – L’Europa dellariparte da Atene. Piazza che, nell’album dei ricordi recenti, non ha certo fatto attaccare cartoline belle da rivedere. Ma quella Conference e soprattutto quel gruppo erano davvero un’altra cosa. Di quella trasferta, finalissima del 2024, nella squadra di oggi ci sono solo un paio, forse tre, magari quattro, rappresentanti. C’è un altro allenatore, Palladino, ci sono giocatori (da De Gea a Zaniolo, da Gosens a Fagioli, fino a super Kean) che in quei giorni, quel giorno, erano altrove. C’è poi – visto che si tratta comunque dell’andata degli ottavi di finale – molto meno viola per le strade di Atene. Nessun maxi-esodo di tifosi, presente un gruppettone di irriducibili ma in città, niente aria da viale dei Mille in trasferta come si respirava a maggio.