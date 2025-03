Tvzap.it - Fiocco rosa per la giovane coppia vip italiana: è nata Arya

per lavip, molto amata e seguita dalla Generazione Z. Lei ha 21 anni, lui 25, e poche ore fa sono diventati genitori per la prima volta. Ieri, 5 marzo 2025 èla loro figlia primogenita e laha deciso di dare l’annuncio tramite i social. Nel post condiviso in cui di vede la neomamma con in braccio la piccola, è stato svelato anche il nome scelto per lei:. (.)Leggi anche: Lavip finalmente convola a nozze: “Me l’ha chiesto appena si è risvegliato dal coma”Leggi anche: Funerali di Eleonora Giorgi: tra i presenti in prima fila anche il famoso attoreper lavip: l’annuncio sul social La, insieme da circa un anno, aveva annunciato la gravidanza lo scorso ottobre con un video pubblicato su YouTube. In quell’occasione, la tiktoker non aveva nascosto le sue preoccupazioni per il grande cambiamento che l’attendeva, condividendo con i fan le emozioni e le paure di questa nuova avventura.