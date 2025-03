Agi.it - Fiocco azzurro al Bioparco di Roma, è nato un cammellino

AGI -di. Èun maschio di cammello della Battriana (Camelus bactrianus); i genitori sono Rebecca, che ha sette anni, e Finn, di cinque anni. Il piccolo è venuto alla luce lo scorso 28 febbraio; i guardiani del reparto erbivori hanno deciso di chiamarlo Frosy. Ilè in ottima salute, è vispo, ama prendere il sole, e sta sempre con la mamma che lo allatta regolarmente, sotto lo sguardo attento della nonna Enza, madre di Rebecca e della zia Pasqualina, sorella di Rebecca. "Questa famiglia allargata - spiega la Presidente della Fondazione Bioparco diPaola Palanza, etologa - rappresenta l'ambiente sociale naturale per questi animali, che in natura vivono in gruppi matrilineari e hanno moltissime interazioni di gioco fra loro. Venite a osservarli; i cammelli sono specie molto interessanti da conoscere poichè sono un esempio di adattamenti ad ambienti estremi".