Finalmente rimborsabile un farmaco contro la progeria la malattia di Sammy Basso | in Italia ci sono 4 casi

Unagenetica rarissima la(o sindrome di Hutchinson-Gilford), patologia di cui era affetto il biologo. Nel mondostimati appena 350unla, ladi: inci(ANSA FOTO) – Notizie.com4 di essiregistrati in. Proprio nel nostro Paese, in queste ore l’Agenziana del(Aifa) ha deciso di rendereda parte del Servizio sanitario nazionale (Ssn) unla.Si tratta, tecnicamente, di un cosiddettoorfano, ovvero un medicinale utilizzato per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie rare. In Europa unaè considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10mila abitanti. Tra le altre cose, unorfano deve essere indicato per una patologia che mette in pericolo la vita o debilitante in modo cronico.