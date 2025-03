Ilrestodelcarlino.it - Filippo Magnini, compleanno speciale per Giorgia Palmas e la dedica è davvero simpatica

Pesaro, 6 marzo 2025 – “BuonAmore mio. Gli anni passano e io sono sempre più fortunato, anche perché non devo più mettere il giubbotto di pelle d’inverno per conquistarti, sei già mia moglie. Grazie Amore mio dolce. e comunque ti preferisco in costume da sempreeee”.da favola per Giulietta: la figlia di Valentino Rossi festeggia 3 anni Con questa dolce esu Instagram ieri il campione di nuoto pesareseha fatto gli auguri alla sua dolce metà, la conduttrice televisiva e showgirldi“.e sono arrivati anche i 43, baciata dai miei tre Amori e da una splendida giornata di sole. Happy birthday to me (buona me)”, ha scritto lei, condividendo sui social con i follower dei teneri scatti a Milano col marito e con le figlie Mia, di 4 anni e Sofia (nata dal precedente matrimonio dell’ex velina con Davide Bombardini), di 16 anni.