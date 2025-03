Lanazione.it - Figure femminili e toponomastica: "C’è squilibrio"

Tante vie, poche. A fornte di tanti uomini, disconoscendo, quindi, contributi importanti. Così, in occasione della Giornata Internazionale della donna le donne del coordinamento dello Spi Cgil lega di San Miniato-Montopoli partiranno alle 9,30 dalle sedi di San Miniato Basso e di San Romano per andare ad apporre delle coccarde gialle sulla segnaletica verticale delle strade, piazze, aree intitolate alle donne nei rispettivi Comuni. "Purtroppo, come nel resto d’Italia, anche nei nostri territori lafemminile è quasi inesistente – attacca una nota –. Lapremia soprattuttomaschili, relegando le donne a una minoranza quasi invisibile nello spazio pubblico. Per sottolineare questo aspetto abbiamo intitolato la nostra iniziativa “Donne invisibili” Lafemminile è un tema che evidenzia la scarsa rappresentazione delle donne nella memoria collettiva urbana".