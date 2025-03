Terzotemponapoli.com - Fifa, un miliardo per il Mondiale per Club

Larende note le cifre sbalorditive che saranno messe in palio nel prossimoper. La manifestazione vedrà tra le partecipanti Inter e Juventus per l’Italia. Non si sono qualificate il Milan, e, complice la stagione disastrosa dello scorso anno, il Napoli. Infantino ha fatto poi sapere sul proprio profilo Instagram che ci sarà una ricompensa anche per inon partecipanti., le parole di Infantino su InstagramAl valore sportivo che può avere una vittoria in unper, si aggiunge l’allettante premio in denaro: è di ieri la notizia diramata dallache alla manifestazione al via il prossimo 14 giugno ci sarà un montepremi super, da undi dollari, quello che si divideranno le 32 squadre partecipanti, Inter e Juventus comprese. Il Presidente italiano del massimo organo, Gianni Infantino, ha ribadito la notizia con un post su Instagram: “Nella riunione del Consigliodi mercoledì a Zurigo” – scrive Infantino – “, abbiamo confermato che sarà distribuito nella Coppa del Mondo perper ipartecipanti 1di dollari ed un obiettivo di un minimo aggiuntivo di 250 milioni di dollari come solidarietà ainon partecipanti di tutto il mondo.