Fidia pronta ad assumere nuovi tecnici: "Siamo impegnati dalle auto all'aerospaziale"

, gruppo leader nella fresatura di forme complesse, è alla ricerca per il suo stabilimento di via Balzella ditalenti, principalmente nelle aree di sviluppo commerciale e nelle funzioni tecniche (l’azienda si occupa di tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse). A Forlì (nella foto, l’interno dello stabilimento) impiega già 50 dipendenti, ma per rispondere alla crescente domanda e supportare l’introduzione di nuove fresatrici ad alte prestazioni, intende potenziare l’organico con figure professionali specializzate. L’azienda è presente fino a domani alla Mecspe 2025 di Bologna, la fiera internazionale dell’industria manifatturiera, con le sue recenti innovazioni nel campo delle macchine fresatrici e dei controlli numerici.