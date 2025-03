Internews24.com - Feyenoord Inter, Thuram non al top, ma sempre decisivo! Le pagelle dei quotidiani

Leggi su Internews24.com

di Redazionenon al top, ma! Ledeinazionali per la prestazione di TikusA mezzo servizio, non al top della condizione e nonostante questo ancora una volta: Marcustrascina l’alla vittoria in Champions League contro il: un gol in acrobazia che sblocca il risultato prima dell’vallo e in un momento molto delicato. Poi nella ripresa si conquista il rigore – sbagliato da Zielinski – prima di uscire. Di seguito le sue.LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Qui papà Lilian ha vinto un Europeo: non c’era miglior modo di ricordarlo con un gol in acrobazia e un rigore conquistato. Non al top, ma».CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Quel pallone, arpionato in agilità e spedito in rete come fosse un colpo di karate, apre la strada all’