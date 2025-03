Internews24.com - Feyenoord Inter, secondo il Corriere della Sera Inzaghi si porta con sé un solo rimpianto: l’analisi

di Redazioneilsicon sé undel quotidiano sul match di ieriIlha fatto un focus e un’analisi sul successo ottenuto ieridall’di Simonenella sfida d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro il– «È arrivata la stagione dei Thulipani. Era da dieci mesi (a Frosinone) che Thuram e Lautaro non segnavano nella stessa partita in campo assieme e l’hanno fatto al momento giusto, in un assaggio di primavera olandese che l’rende ancora più dolce. Anche se per arrivare ai quarti contro la vincente del derby Bayern-Bayer (ieri primo round ai bavaresi per 3-0) e sfondare quota 100 milioni di premi Champions manca ancora uno sforzo.