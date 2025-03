Feyenoord-Inter pagelle Gds | Bastoni il migliore

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Nel successo dell’a Rotterdam, la Gazzetta dello Sport premiacomein campo (7,5): “Simbolo di un’organizzata, in cui tutti sanno co sa fare. Perfettapretazione di un ruolo non suo.”Stesso voto per Thuram (7,5), protagonista con un gol spettacolare e un rigore guadagnato: “Non al top, ma decisivo. Un modo speciale per ricordare papà Lilian, vincitore di un Europeo su questo campo.”Molto bene anche Lautaro (7): “Superato Mazzola, sta vivendo la sua miglior Champions. Controllo e tiro con un’esecuzione fulminea.”Dumfries e Barella convincono (7), mentre De Vrij e Acerbi si fermano a 6,5. Sufficienti Asllani, Pavard, Martinez, Frattesi e Bisseck. Senza voto Arnautovic e Calhanoglu.I bocciati? Taremi e Zielinski (5,5). Quest’ultimo, dopo un primo tempo anonimo, aveva servito l’assist per Lautaro, ma il rigore fallito pesa come un macigno.