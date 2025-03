Internews24.com - Feyenoord Inter, le pagelle di Barella: parte spento, poi illumina il centrocampo nerazzurro

di Redazione, le pagelle di Barella, poi illumina il centrocampo nerazzurro. I voti dei quotidiani

Cosi i principali quotidiani sulla prestazione di Barella in Feyenoord Inter. Ecco tutti i voti

GAZZETTA DELLO SPORT 7- «Avvio complicato, due cambi di gioco sballati e un pizzico di nervosismo. Poi sale in cattedra: pallone a Thuram al bacio e tanta, tanta sostanza.»

CORRIERE DELLO SPORT 7.5- «È il regista occulto quando manca Çalhanoglu. Fa respirare l'Inter e non manca il gesto d'autore: quel cross di prima, servendo l'assist per Thuram, è una perla balistica di rara bellezza.»

TUTTOSPORT 6,5- «L'avvio, visti i tempi, sembra uno scherzo di carnevale: sbaglia tre passaggi di fila, sembra avere le gomme sgonfie e sbuffa rimbrottato da Dumfries. Poi, d'incanto, cambia marcia e mette il punto esclamativo sul gol con il cross – calciando al volo la palla recapitatagli da Dumfries -, per il gol di Thuram»