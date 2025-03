Internews24.com - Feyenoord Inter, Lautaro segna e supera Mazzola! Le pagelle dei quotidiani

Leggi su Internews24.com

di Redazione! Ledeidopo la prestazione dell’attaccante argentinoAltra grande serata quella di ieri perMartinez, che con il gol del 2-0 che permette all’dire il, entra direttamente nella storia,ndo Sandrocome marcatore all time in Champions League per il club nerazzurro. Ecco ledei principalisulla prestazione del Toro:GAZZETTA DELLO SPORT 7- «to, è nella sua migliore Champions: controllo e tiro sul gol con una velocità d’esecuzione incredibile»CORRIERE DELLO SPORT 7,5– «Fa tutto, non solo il finalizzatore, ma il regista offensivo. Il gol numero 18 della sua carriera in Champions arriva a capo di un’azione da lui stesso ispirata, aprendo il gioco per Bastoni»TUTTOSPORT 7- «Mette il punto esclamativo nella serata con una rete storica.