Internews24.com - Feyenoord Inter, la prima volta in Champions League per la ThuLa! Il curioso dato

di Redazione, lainper la! Ilsulla coppia d’attacco nerazzurraSecondo quanto riportato da Tuttosport, c’è una curiosa statistica che riguarda Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I due attaccanti dell’sono andati entrambi in gol nella partita di ieri, segnando mentre erano contemporaneamente in campo. Un evento che non si verificava da diverso tempo. L’ultimain cui entrambi avevano trovato la via del gol restando insieme sul terreno di gioco risaliva al 10 maggio 2024, nella sfida vinta 5-0 contro il Frosinone. In occasione di-Empoli 3-1, lo scorso 19 gennaio, avevano sì segnato entrambi, ma in quell’occasione la rete di Thuram arrivò dopo l’uscita dal campo di Lautaro.IL– «Tra l’altro i due, per lada quando è nata la, hanno segnato in tandem pure in Europa.