Inter-news.it - Feyenoord-Inter IN tre punti: Inzaghi non stravolge ma coinvolge

Leggi su Inter-news.it

è la dimostrazione che la squadra dipuò vincere, senza particolari problemi, anche in emergenza. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo l’Andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions LeagueROTTERDAM – Trasferta olandese positiva per l’di Simone, che in casa deldi Robin van Persie ottiene un’altra vittorianazionale senza subire gol. Il ritorno è in programma a Milano già martedì 11 marzo (ore 21:00). Analizziamo(0-2) di Champions League in tre.Simonein conferenza stampa al termine di-Monaco di Champions League (Photo by Davide Conzales/-News.it ©)Le scelte dipremiano anche i non-titolari: solito 3-5-2 ma alternativo1.