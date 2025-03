Internews24.com - Feyenoord Inter, altra masterclass difensiva per la squadra di Inzaghi! Nessuna squadra come i nerazzurri in Champions League

di Redazioneper ladiin. Il datoCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha voluto elogiare la fasedell’, perfetta anche ieri nella sfida contro il:ALTRO CLEAN SHEET- «L’, che ha eretto il suo fortino europeo a partire dalla difesa, ha resistito anche a Rotterdam, città che purtroppo conosce cosa significhi capitolare. No, iinvece non sono caduti, ma non si sono spettinati troppo neanche nei primi momenti di mare mosso tra i canali cittadini. Così, hanno portato a casa l’ennesima partita senza lo straccio di un gol subito: siamo a 8 su 9, eguagliato il record di clean sheet in una singola stagione in. Proprioquello del 2022-23 che, guarda caso, aveva portato a una finale che ancora lascia addosso rimpianti.