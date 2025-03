Inter-news.it - Feyenoord-Inter 0-2: i cinque dati statistici che potresti non sapere

è finita 0-2 ieri al de Kuip di Rotterdam. In gol sia Marcus Thuram che Lautaro Martinez. Tragiorni il ritorno a San Siro. Di seguito alcune curiosità e statistiche legate alla partita di ieri, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.0-2, CURIOSITÀ EDELLA PARTITA18 – La rete in casa delè la marcatura numero 18 di Lautaro Martinez nella competizione e segna un traguardo che gli permette di superare Sandro Mazzola e diventare il miglior marcatore in solitaria nella storia dell’in Coppa dei Campioni/Champions League.6 – Non solo record di gol all-time nella competizione, ma Lautaro Martinez ha anche stabilito il suo record di gol in una singola edizione della Champions League, cioè sei.1 – Come il solo gol subito dall’in questa edizione della Champions League dopo nove partite.