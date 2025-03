Lanazione.it - Festival del cinema di Spello, si parte con le mostre e Lunetta Savino

Leggi su Lanazione.it

Taglio del nastro per la quattordicesima edizione del “deldi“ che da domani torna ad accedere i riflettori sulle professioni della settima arte: un viaggio nel mondo del dietro le quinte e non solo che si concluderà domenica 16 dopo le due cerimonie di premiazione che assegneranno tutti i riconoscimenti. Nel mezzo un ricco programma di appuntamenti tra proiezioni gratuite di film italiani e stranieri, documentari, cortometraggi e backstage, ma anchee incontri con i professionisti del mondo del, attori e registi. Il primo appuntamento da non perdere si tiene domani alle 21 al teatro Subasio con il talk con(nella foto), attrice molto amata dal pubblico, protagonista della recente serie Rai “Libera” e dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek “Diamanti”.