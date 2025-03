Lanazione.it - Festa della donna, tutti gli eventi. Vivere la cultura contro la violenza

Libri e fiori, teatro e musica. Aspettando sabato, sono tante le iniziative a cui poter prendere parte per la Giornata Internazionale. L’8 marzo a Empoli è Premio "Contessa Emilia", con la cerimonia di consegna fissata per le 17.45 alla biblioteca comunale. Ventiquattro le candidature per la ‘del presente’ e 6 per la ‘del passato’. Chi vincerà questa edizione del contest? Tra i primi appuntamenti in calendario, quello di domani alle 17,30 con "Affresco di. Non sei sola", inorganizzato al Ridotto del teatro del Popolo di Castelfiorentino con gli interventi delle psicologhe del Centro AiutoLilith di Empoli. Sarà un pomeriggio di ascolto e di confronto, un rinnovato appello affinché lanon venga mai lasciata sola tra le mura domestiche, nella vita di relazione, nel mondo del lavoro: interverranno la segretariaLega Spi Cgil, Daniela Cipollini, la sindaca Francesca Giannì, l’assessora alle pari opportunità, Marta Longaresi, e la presidentesezione soci Unicoop di Castelfiorentino, Giancarla Armano.