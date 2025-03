Lanazione.it - Festa della donna a Prato, nuovo appuntamento in Piazza delle Carceri per bambini e adulti

Leggi su Lanazione.it

, 6 marzo 2025 - Sabato 8 marzo torna inil progetto pensato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con diverse realtà cittadine, per portare le famiglie in centro predisponendopiazze adatte aie stavolta è dedicato alla. Dalle 15:30 ecco tante attività a cui i più piccoli potranno partecipare insieme agli. Attività che sono state organizzate dal Comune diinsieme a Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di Essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis, biblioteca Lazzerini e Associazione italiana Dislessia – sezione di, Associazione Ex Cantiere, Sheep Italia, Undi libri,calcio a 5, Csen, Fuori campo collettivo multimedia, Laboratorio musicale Band in 5 minuti. Tante le attività previste e dedicate alle donne: Un laboratorio collettivo d'arte creativa con materiale di riuso che alla fine formeranno un volto die uno di arte floreale per creare piccoli bouquet, un gioco a squadre a tema libri e il gioco dello shangai a grandezza naturale.