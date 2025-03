361magazine.com - Festa del papà, 7 regali per dire “Ti voglio bene”

Leggi su 361magazine.com

7 idee regalo perfette per ogni tipo di. Dal beauty alssereLadelè l’occasione ideale per dimostrare quanto sia speciale la figura paterna, e quale miglior modo di farlo se non con un regalo pensato su misura per lui? Dallo sport alla raffinatezza, passando per ilssere e la cura della persona, queste idee regalo non solo sono perfette per sorprendere, ma sono anche assolutamente di tendenza. Ecco una selezione dibeauty ed esclusivi, per unche apprezza il buon gusto e la qualità.Yves Rocher Granit Bleu Eau de ToiletteImmagina il profumo della forza dell’oceano bretone, con fresche note di bergamotto che si mescolano all’alga laminaria e al calore del vetiver. Perfetta per unche ama un profumo intenso e avvolgente, ma al tempo stesso naturale.