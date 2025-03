Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, Vasseur frena alla domanda su Hamilton e Leclerc: “Non voglio fare questo tipo di previsioni. Sono entrambi in grado di vincere”

“Negli ultimi anni abbiamo fatto un buon passo avanti e dobbiamo continuare nella stessa direzione, ma possiamo partire con ottimismo“. C’è fiducia in casa, come sostenuto dal team principal Fredericche, intervistato dGazzetta dello Sport, ha svelato le sue aspettative riguardanti l’imminente avvio di stagione di F1 (primo Gp in Australia nel weekend 14/16 marzo) parlando poi della convivenza tra due fuoriclasse come Lewise Charlesche quest’anno saranno compagni di squadra.“C’è tanto entusiasmo“, ha sostenuto: “L’anno scorso abbiamo fatto una buona stagione, ma abbiamo ovviamente dei margini di miglioramento. Queste prime 4/5 gare saranno esercizi molto differenti tra loro considerando soprattutto i fattori climatici dei vari paesi in cui andremo”.