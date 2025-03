Ilveggente.it - Ferrari in tribunale: scoppia il caso in Formula 1

Leggi su Ilveggente.it

in: inUno èto il caos. Ecco cosa è successo nei giorni scorsi e il motivo di questo strascicoScrezi, che poi sono andati a finire in. Con una sentenza già arrivata e che vede vittoriosa la richiesta della Rossa di Maranello. Che ha fatto valere le sue tesi – secondo quanto riportato da Repubblica – a Modena. E ha avuto ragione. Ma andiamo con ordine.inilin1 (AnsaFoto) – Ilveggente.itEnrico Cardile la scorsa estate, ex, è stato annunciato dalla Aston Martin. L’ingegnere italiano avrebbe dovuto scontare un periodo di gardening. Come tutti, ovviamente. Ma l’obiettivo della scuderia inglese era quello di far coincidere l’entrata della nuova figura con quella di Newey – un altro accostato alla Rossa per molto tempo – ovvero qualche giorno fa.