Ferrari grande festa a Milano | bagno di folla per Hamilton e Leclerc

Piazza Castello aha ospitato ilevento di inizio stagione di. La Rossa, che spesso in occasione del Gran Premio d’Italia aveva organizzato alcuni eventi nel capoluogo lombardo, torna a monopolizzare la città. Unasimile si era già vista nel 2019, quando i tifosisi erano riversati in Piazza Duomo per salutare Charlese Sebastian Vettel. Sei anni dopo, il monegasco si gode un nuovodi, affiancato dal suo nuovo compagno di squadra Lewis. ESIBIZIONE PERLo show è iniziato alle 16:00 con un DJ set, seguito dall’esposizione dellestoriche. Alle 17:00 poi, il ceo dellaBenedetto Vigna è salito sul palco, seguito dal numero uno di UniCredit, Andrea Orcel. Le due figure hanno poi lasciato spazio ai piloti, che hanno percorso con due vetture differenti il ‘circuito’ allestito tra Piazza Castello e Piazzale Cadorna.