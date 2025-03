Milanotoday.it - Ferrari colora Milano di rosso: attese 11mila persone in piazza Castello per vedere Hamilton e Leclerc

Si stanno scaldando i motori in centro a. Una folla di fan e appassionati si è riversata per le strade della città in occasione dell'evento targatoe Unicredit, per la presentazione della nuova partnership in vista del Mondiale di Formula 1. Tutti sono in attesa diLewis.