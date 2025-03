Unlimitednews.it - Ferrari, bagno di folla a Milano. Hamilton e Leclerc “Speciale”

(ITALPRESS) – “Non mi aspettavo una cosa simile, è un’emozione incredibile. La passione la vivi solo qui e questa cosa mi emoziona. Vedere tutta questa gente con il cappello rosso è fantastico, grazie a tutti per la passione. Noi faremo del nostro meglio”. A dirlo è stato l’amministratore delegato, Benedetto Vigna, durante la presentazione della “Rossa” 2025 in scena a, davanti al Castello Sforzesco. “A 25 anni dal primo anno in cui ha vinto il Mondiale Michael Schumacher, volevamo portare qui le vetture. Abbiamo sceltoperché il calore di questa città per laè unico, erano cinque anni che non venivamo qui”, ha aggiunto il dirigente della team di Maranello.Sulla stessa linea d’onda anche il team principal Frederic Vasseur: “C’è un’energia positiva, una bella sensazione per meccanici e piloti – ha aggiunto – È grandioso, non abbiamo molto spesso l’occasione di fare queste cose in città: mi piacciono questo tipo di eventi”.