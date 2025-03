Lapresse.it - Ferrari a Milano, ‘circuito’ a Piazza Castello. Hamilton: “Possiamo vincere”

Leggi su Lapresse.it

Bagno di folla per lae i suoi piloti Lewise Charles Leclerc nella festa di.‘It’s hammer time’ con tanto di bandiera inglese a fare da sfondo al circuito di Silverstone e il Tricolore per quello di Monza. E poi la richiesta che suona come un appello. “Charles, portaci il Mondiale”. Il tifo, tra striscioni, slogan e magliette rosse d’ordinanza, si è raccolto fin dalle prime ore del mattino inper l’evento ‘ScuderiaHP Drivers’ Presentation by UniCredit’, che riporta la squadra in città per incontrare i tifosi a sei anni dall’ultima volta. Leclerc ehanno incontrato il popolo della Rossa per un abbraccio prima del via della stagione di Melbourne.: “Vi amo, lotteremo per il titolo”“Fantastico essere qui, una bellissima città e c’è tanta energia.