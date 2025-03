Ilrestodelcarlino.it - Ferrara: arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti

, 6 marzo 2025 – Un altro colpo contro lodi droga in città. La Polizia di Stato di, nella giornata di mercoledì 5 marzo, hauntrovato in possesso di cocaina all’interno della propria abitazione. Operazione della squadra mobile La squadra mobile di, controllando un cittadino straniero già noto per precedenti di, ha effettuato appostamenti vicino alla sua abitazione. Notati strani movimenti, il pomeriggio di mercoledì 5 marzo gli agenti hanno deciso di perquisire l’abitazione. Risultati della perquisizione Durante la perquisizione, sono stati trovati, nascosti in un mobile, circa 30 grammi di cocaina e 2500 euro i contanti, probabile provento della vendita. Inoltre, il materiale per il peso e il confezionamento delle dosi è stato recuperato.